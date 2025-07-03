Врач рассказала, могут ли магнитные бури привести к инсульту

Магнитные бури не могут привести к инсульту и другим сосудистым катастрофам. Об этом kp.ru рассказала врач-кардиолог, к. м. н., научный сотрудник НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России, автор книги «Привычка быть здоровым. Как предотвратить гипертонию, инфаркт и инсульт» Наталья Гаврилюк.

«На сегодня нет убедительных научных данных, подтверждающих влияние магнитных бурь на сосудистые катастрофы у людей. Нередко человек списывает свое недомогание на солнечный «шторм», а на самом деле это совпадение, результат накопления разных мелких нарушений в организме», — объяснила врач.

По ее словам, ухудшение самочувствия может быть вызвано другими факторами. Среди них — стресс на работе, неполноценный сон, потребление большого количества соли или резкие перепады давления, уточнила Гаврилюк.

Врач общей практики Роман Фишкин до этого говорил, что для снижения симптомов метеозависимости важно во время таких природных аномалий соблюдать простые правила. В частности, рекомендуется ограничить физические и эмоциональные нагрузки, избегать стресса, пить больше воды, исключить из рациона спиртное, кофе, жирную и солёную пищу. Также врач посоветовал принимать контрастный душ, а при головной боли – массажировать виски и делать холодные компрессы.

Ранее российские ученые спрогнозировали магнитные бури на 11 лет вперед.