Археологи нашли древнюю монету, связанную с библейским пророчеством Иисуса

Археологи обнаружили в Иерусалиме бронзовую монету возрастом около 2000 лет, отчеканенную в последние месяцы перед разрушением Второго Храма — события, предсказанного Иисусом Христосом в Библии, пишет Daily Mail.

Находка датируется 69–70 годами н.э., периодом четвертого года Великого восстания евреев против Римской империи. Этот конфликт, также известный как Первая иудейско-римская война (66–73 годы н.э.), начался из-за религиозной напряженности, непосильных налогов и политического угнетения.

Монета была изготовлена еврейскими повстанцами, когда Иерусалим уже находился в осаде римскими войсками. На лицевой стороне изображен кубок с надписью древнееврейским шрифтом. На обороте — пальмовая ветвь и два этрога, ритуальные атрибуты праздника Суккот, посвященного 40-летнему странствию израильтян по пустыне после Исхода из Египта.

Разрушение Второго Храма произошло в 70 году н.э., когда римляне подавили восстание, уничтожив главный религиозный центр и символ еврейской независимости. Иисус, согласно Евангелиям от Матфея, Марка и Луки, предсказал, что «не останется здесь камня на камне» — эти слова традиционно связывают именно с падением Храма.

Монета была обнаружена возле юго-западного угла Храмовой горы. По словам экспертов, она хорошо сохранилась.

«Это бронзовая монета с чёткими надписями и символами. Такие находки позволяют буквально прикоснуться к последним дням Второго Храма и жизни людей, оказавшихся в центре величайшей трагедии своей эпохи», — говорится в заявлении археологов.

