Ученые озадачены появлением новой статуи на острове Пасхи

LADBible: ученые нашли новую статую моаи на острове Пасхи
Depositphotos

Ученые озадачены появлением новой статуи на острове Пасхи, пишет LADBible.

Как пишут СМИ, в высохшем дне озера Рано Рараку обнаружена ранее неизвестная статуя моаи. По словам археологов, это первый случай, когда подобный артефакт был найден в озере, а не на привычных для них холмах и побережьях.

Обнаруженная статуя оказалась одной из самых маленьких среди известных – около четырех метров в высоту и весом 12–14 тонн. Профессор археологии Университета Аризоны Терри Хант, рассказавший о находке, отметил, что открытие стало для него и коллег полной неожиданностью.

«Мы думали, что знаем обо всех моаи на острове, но эта находка стала полной неожиданностью. Ранее в высохших озерах их не обнаруживали», — отметил археолог.

Интересно, что о существовании этой статуи не знали даже жители острова.

«Никто не знал о нем, даже наши бабушки и дедушки. Возможно, в нынешних засушливых условиях мы найдем больше подобных скульптур», — прокомментировал один из местных.

По словам исследователей, статуя была скрыта густыми зарослями тростника, и только падение уровня воды открыло доступ к поискам. Археологи планируют использовать георадар для сканирования дна озера в надежде найти другие моаи или инструменты, которыми древние мастера высекали камень.

Ранее сообщалось, что остров Пасхи эвакуируют из-за угрозы цунами.

