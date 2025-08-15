Daily Mail: в Индонезии мужчину утащил крокодил, когда он купался в реке с семьей

В Индонезии крокодил утащил мужчину во время купания на глазах у семьи, пишет Daily Mail.

По данным очевидцев, отец четырех детей купался в реке с семьей, когда рептилия внезапно вцепилась ему в ногу. Мужчина закричал и попытался удержаться на плаву, но хищник начал тащить его вглубь реки. Местные жители бросились к пострадавшему, но он исчез под водой еще до того, как они добрались до него. Прибывшие на место спасатели заметили крокодила, плывущего по мутной воде с телом жертвы. Рептилия в течение нескольких часов оставалась в районе нападения, плавая кругами, а затем вышла на берег.

Сельчане соорудили импровизированную ловушку и попытались приманить животное к себе, бросая камни, пока оно не уплыло. По словам местных, ранее эта река не считалась местом обитания крокодилов и активно использовалась для купания и стирки. Биологи отмечают, что в Индонезии насчитывается 14 видов этих хищников, включая крупных и агрессивных эстуарных, которые могут нападать на людей.

Эксперты связывают рост числа атак с выловом рыбы, разрушением прибрежных зон под сельское хозяйство и добычей полезных ископаемых, что вынуждает крокодилов искать добычу все дальше в глубь страны и приближаться к деревням.

