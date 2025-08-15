На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Крокодил утащил мужчину во время купания на глазах у семьи

Daily Mail: в Индонезии мужчину утащил крокодил, когда он купался в реке с семьей
close
Depositphotos

В Индонезии крокодил утащил мужчину во время купания на глазах у семьи, пишет Daily Mail.

По данным очевидцев, отец четырех детей купался в реке с семьей, когда рептилия внезапно вцепилась ему в ногу. Мужчина закричал и попытался удержаться на плаву, но хищник начал тащить его вглубь реки. Местные жители бросились к пострадавшему, но он исчез под водой еще до того, как они добрались до него. Прибывшие на место спасатели заметили крокодила, плывущего по мутной воде с телом жертвы. Рептилия в течение нескольких часов оставалась в районе нападения, плавая кругами, а затем вышла на берег.

Сельчане соорудили импровизированную ловушку и попытались приманить животное к себе, бросая камни, пока оно не уплыло. По словам местных, ранее эта река не считалась местом обитания крокодилов и активно использовалась для купания и стирки. Биологи отмечают, что в Индонезии насчитывается 14 видов этих хищников, включая крупных и агрессивных эстуарных, которые могут нападать на людей.

Эксперты связывают рост числа атак с выловом рыбы, разрушением прибрежных зон под сельское хозяйство и добычей полезных ископаемых, что вынуждает крокодилов искать добычу все дальше в глубь страны и приближаться к деревням.

Ранее в Пакистане муж спас супругу от крокодила.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами