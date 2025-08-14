В Пакистане муж спас супругу от крокодила

В Пакистане мужчина вырвал супругу из пасти крокодила

В Пакистане мужчина спас свою супругу, которую утащил в воду крокодил. Об этом сообщает газета Pakistan Observer.

Женщина стирала белье на берегу канала Нара в окрестностях города Суккур в провинции Синд. На нее набросился притаившийся в воде большой крокодил и, схватив за ногу, стал тащить на глубину. Находившийся рядом муж не испугался огромной рептилии и спас супругу, вырвав ее из пасти крокодила.

Женщина получила тяжелые травмы. В бессознательном состоянии ее отправили в больницу. Медики назвали ее состояние критическим.

Местные жители призвали власти срочно принять все меры для обеспечения безопасности, так как крокодил продолжает находиться у берега канала.

6 августа сообщалось, что помощник шерифа в американском штате Флорида вытащил аллигатора из частного бассейна голыми руками.

Ранее полиция три дня с помощью беспилотников ловила крокодила, оказавшегося игрушкой.