Директор школы приставал к ученице, «чтобы избавитьсяя от депрессии»

Shutterstock

В Индии директора школы осудили за домогательства ученицы седьмого класса. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел 26 июля в городе Бхопал, штат Мадхья-Прадеш. Согласно заявлению, которое подала в полицию семья потерпевшей, в тот день педагог пришел в класс, где находилась девочка, назвал ее лучшей ученицей и заявил: «Когда учитель в депрессии, объятия ученицы — это лучший способ снять стресс».

В тот же день после уроков девочка с одноклассницей пошли в школьную кладовку за вещами. Директор образовательного учреждения подкараулил учениц, после чего выпроводил потерпевшую на улицу, взял за руку и стал прижиматься к ней. Девочка дала педагогу отпор. Тот пригрозил ей расправой, если она сообщит кому-либо о случившемся.

Школьница две недели хранила молчание, но не выдержала и рассказала об инциденте матери. После этого семья потерпевшей обратилась в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина изнасиловал овдовевшую мать и скрылся.

