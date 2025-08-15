На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Свердловской области женщина попала под колеса своей машины, пострадавшую не спасли

Shutterstock

Жительница Свердловской области не выжила, пострадав из-за собственной машины. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел в поселке Шаля. 30-летняя женщина хотела сесть в свой автомобиль марки «Нива», однако, так как стояночный тормоз не был включен, машина стала двигаться, наехала на хозяйку и съехала в кювет.

«Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали тяжелые травмы у пострадавшей», – сообщается в публикации.

Специалисты оказали женщине помощь, но спасти ее не удалось.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Новосибирске водитель грузовика сдал назад, наехав на толпу людей около заведения. Причиной стало избиение его знакомого во время недавней драки.

После ДТП мужчина пытался скрыться, его объявили в международный розыск. Спустя несколько дней водителя обнаружили в Казахстане, откуда он планировал попасть на территорию Азербайджана.

Ранее в Москве каршеринг без водителя спровоцировал массовое ДТП.

