Водителя грузовика, наехавшего на толпу в Новосибирске, задержали в Казахстане

В Казахстане задержали подозреваемого в наезде на толпу людей в Новосибирске

Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали водителя, которого подозревают в наезде на людей в российском Новосибирске. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, мужчину нашли в Астане. Из столицы республики он планировал отправиться в Азербайджан.

«В настоящее время проводятся первоначальные мероприятия по экстрадиции обвиняемого на территорию Российской Федерации», – сообщается в публикации.

На данный момент прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту аварии.

ДТП произошло несколько дней назад на улице Петухова. Водитель сдал назад, намеренно целясь в толпу находившихся там людей. Причиной агрессии якобы стала месть за драку, в которой кто-то избил его знакомого.

В аварии никто не пострадал. Повреждения получило только заведение, в которое врезался автомобиль. Ремонт понадобится крыльцу и стенам.

Ранее российский суд приговорил грузинского наемника к шести годам колонии.