В Новосибирске ищут водителя, который дважды наехал на толпу людей у кафе

В Новосибирске ищут водителя, который дважды врезался в толпу людей у кафе

В Новосибирске объявили в розыск водителя самосвала, который врезался в толпу людей у кафе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СУ СК России по Новосибирской области.

«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание фигуранта и установление обстоятельств произошедшего», — сообщает канал.

Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 10 августа около 5 утра на улице Петухова, 79Б. Водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара.

«Причиной поступка стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, был избит его знакомый. К счастью, несмотря на пугающие кадры, обошлось без пострадавших — повреждены лишь козырёк, крыльцо и стены этого заведения», — сообщает канал «АСТ-54. Black».

