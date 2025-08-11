На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске ищут водителя, который дважды наехал на толпу людей у кафе

В Новосибирске ищут водителя, который дважды врезался в толпу людей у кафе
true
true
true
close
Telegram-канал «АСТ-54 Black»

В Новосибирске объявили в розыск водителя самосвала, который врезался в толпу людей у кафе. Об этом сообщает официальный Telegram-канал СУ СК России по Новосибирской области.

«В настоящее время следователями СК России проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание фигуранта и установление обстоятельств произошедшего», — сообщает канал.

Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 10 августа около 5 утра на улице Петухова, 79Б. Водитель самосвала Howo дважды намеренно сдал задним ходом в толпу людей, стоявших на крыльце кафе-бара.

«Причиной поступка стала месть за драку, в ходе которой, по предварительной информации, был избит его знакомый. К счастью, несмотря на пугающие кадры, обошлось без пострадавших — повреждены лишь козырёк, крыльцо и стены этого заведения», — сообщает канал «АСТ-54. Black».

До этого сообщалось, что в Башкортостане иномарка врезалась в магазин и перевернулась. На кадрах заметно, что перевернутый черный автомобиль лежит возле магазина, у которого выбита большая часть стекол.

Ранее трактор без водителя протаранил несколько припаркованных автомобилей в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами