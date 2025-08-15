В Кемерово возбудили дело после того, как грузовик столкнулся с 25 машинами

В Кемерово после ДТП с 26 машинами возбудили уголовное дело

В Кемерово прокуратура разобралась в обстоятельствах аварии с участием 26 машин. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

Как удалось выяснить специалистам, виновником оказался водитель грузовика. Его уже привлекли к административной ответственности.

Помимо этого оказалось, что автомобиль перевозил груз, по весу превышающий нормативы. Также специалисты обратили внимание на неудовлетворительное состояние дороги на месте ДТП – компании, ответственной за дорожное покрытие, вынесли представление.

«Кроме того, прокуратурой установлены ненадлежащее оказание услуг по проведению оценки технического состояния большегруза и выдача документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, без фактической проверки», – сообщается в публикации.

В результате следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел в июне текущего года на Логовом шоссе. Из-за поломки тормозной системы, грузовик столкнулся с 25 машинами. Всего в аварии пострадали восемь человек. Из них пятерым оказали помощь на месте.

Ранее на МКАД автомобили врезались друг в друга и попали на видео.