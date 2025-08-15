На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кемерово возбудили дело после того, как грузовик столкнулся с 25 машинами

В Кемерово после ДТП с 26 машинами возбудили уголовное дело
true
true
true
close
Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Кемерово прокуратура разобралась в обстоятельствах аварии с участием 26 машин. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

Как удалось выяснить специалистам, виновником оказался водитель грузовика. Его уже привлекли к административной ответственности.

Помимо этого оказалось, что автомобиль перевозил груз, по весу превышающий нормативы. Также специалисты обратили внимание на неудовлетворительное состояние дороги на месте ДТП – компании, ответственной за дорожное покрытие, вынесли представление.

«Кроме того, прокуратурой установлены ненадлежащее оказание услуг по проведению оценки технического состояния большегруза и выдача документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, без фактической проверки», – сообщается в публикации.

В результате следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Инцидент произошел в июне текущего года на Логовом шоссе. Из-за поломки тормозной системы, грузовик столкнулся с 25 машинами. Всего в аварии пострадали восемь человек. Из них пятерым оказали помощь на месте.

Ранее на МКАД автомобили врезались друг в друга и попали на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами