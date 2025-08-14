Последствия массового ДТП на МКАД попали на видео

В Москве на МКАД произошло массовое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД, 62-й километр, внешняя сторона», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля запечатлел последствия инцидента. На кадрах видно, что в ДТП попали семь машин, среди которых – грузовик и несколько легковых автомобилей. На записи также заметно, что после столкновения транспортные средства встали в ряд. При этом машины не получили серьезных повреждений. Согласно данным, указанным на видеозаписи, ДТП произошло 14 августа в час дня.

До этого сообщалось, что в городе Чехове Московской области столкнулись несколько автомобилей. Очевидцы сняли последствия инцидента на видео. На кадрах заметно, что несколько легковых машин столкнулись с грузовиком. Автомобили получили серьезные повреждения: у них смяты кузова, капоты и бамперы, выбиты стекла. Кроме того, черный транспорт разбит полностью. На записи также заметно, что в момент столкновения автомобильные детали разлетелись по проезжей части. На месте ДТП собрались люди.

