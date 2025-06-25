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В Кемерово произошло ДТП с участием 27 автомобилей

МВД: в Кемерово произошло ДТП с 27 машинами, пострадали семь человек
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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

В Кемерово произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием 27 машин. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МВД по Кемеровской области.

Авария произошла около 17:30 по местному времени (около 13:30 мск) на Логовом шоссе в областном центре. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции, следственно-оперативная группа и экстренные службы.

По предварительным данным, у грузового автомобиля «ФАВ» на спуске произошла поломка тормозной системы, что привело к столкновению с 26 легковыми автомобилями. В результате инцидента пострадали семь человек. Пятерым пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, а двоим диагностированы легкие и средние травмы.

В данный момент сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение на участке.

21 июня в Слюдянском районе Иркутской области произошло серьезное ДТП с возгоранием, в результате которого трое человек не выжили.

Ранее массовое ДТП парализовало движение на юго-востоке Москвы.

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