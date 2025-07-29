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HR-директор рассказала, какими проблемами грозит россиянам четырехдневная рабочая неделя

HR-директор: четырехдневная рабочая неделя грозит сотруднику выгоранием
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NicoElNino/Shutterstock/FOTODOM

Четырехдневная рабочая неделя может негативно сказаться как на самом сотруднике, так и на функционировании предприятия в целом. Об этом в беседе с RT рассказала HR-директор Level Group Валентина Романова.

В случае, если из отдела только один человек уходит на сокращенную неделю, а остальные остаются на пятидневке, это может привести к отсутствию у него третьего выходного. Несмотря на то, что на рабочем месте его нет, человека все еще могут вовлекать в работу компании дистанционно, если требуется его решение.

При этом четырехдневная рабочая неделя в некоторых случаях грозит полным отсутствием отдыха.

«Из-за несовпадения графиков с другими компаниями, подрядчиками люди начинают чаще выгорать. Когда появляется дополнительный «выходной», который формально должен быть днем отдыха, а на деле ощущается как украденный: у человека не получается ни по-настоящему отдохнуть, ни отключиться от рабочей повестки», – рассказала Романова.

Отсутствие сотрудника, который постоянно вовлечен в работу, может привести и к коллапсу на производстве. Поэтому Романова предложила в таком случае делать график на четырехдневную неделю гибким, при этом пятый день стоит оставить рабочим, но с частичной занятостью.

Ранее в Польше запустили пилотную программу по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

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