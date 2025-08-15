Террористов из «Крокуса» в Брянской области ждал сообщник

Террористов из «Крокуса» ждал сообщник в Брянской области для отправки в Киев

Четверых исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» ждал сообщник в Брянской области. Он должен был им помочь перейти границу с Украиной, сообщает ТАСС, ознакомившись с материалами дела.

Согласно показаниям Шамсидина Фаридуни, до совершения преступления террористам сообщили, что после им необходимо ехать в сторону Брянской области, где их будет ждать человек по имени «Ках-ках». Он должен был помочь им перейти границу и добраться до Киева. Как пишет ТАСС, Фаридуни заявил во время допроса, что настоящего имени сообщника он не знал.

Уточняется, что на Украине преступникам обещали выплатить вознаграждение. По словам Фаридуни, он должен был получить 1 млн рублей за совершенный теракт.

Вечером 22 марта 2024 года вооруженная группа напала на зрителей в «Крокусе» перед началом выступления рок-группы «Пикник». Террористы ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, позже прогремели взрывы и в зале начался пожар. Жертвами теракта стали 149 человек.

Также один из террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», за две недели до теракта приезжал туда, чтобы провести разведку. Чтобы обследовать место совершения готовящегося теракта, Шамсидин Фаридуни 7 марта 2024 года посетил концерт итальянского певца Алессандро Сафина. Там он изучил обстановку, схему расположения выходов в концертном зале и его вместимость.

Ранее сообщалось, что напавшего на «Крокус» террориста удалось задержать благодаря штанам.