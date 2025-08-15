На Камчатке зафиксировали более 20 афтершоков за сутки

За прошедшие сутки на Камчатке зафиксировали более 20 афтершоков. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошли 26 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,5. В населенных пунктах подземные толчки ощущались 10 раз, их сила составила 2-3 балла», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в настоящее время в Петропавловске-Камчатском и Вилючинском городском округе работают пункты временного размещения (ПВР) населения. В них находились 19 человек, в том числе пятеро детей, отметили в ведомстве.

30 июля на Камчатке произошло землетрясение, магнитуда которого достигла 8,8, это сейсмическое событие стало сильнейшим в регионе с 1952 года. Жителей края предупредили об угрозе цунами, а в Северо-Курильском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Крупнейшее землетрясение на Камчатке привело к увеличению вулканической активности. Впервые за 625 лет начал извергаться вулкан Крашенинникова, активизировался вулкан Авачинский, началось излияние лавовых потоков на Ключевском.

Ранее губернатор Владимирской области показал кадры извержения вулкана на Камчатке.