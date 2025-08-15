Россиянам объяснили, стоит ли угрожать нейросети, чтобы получить более точный ответ

Существует несколько простых способов сделать ответы нейросети более информативными и точными. О хитростях эффективного общения с нейросетями «Газете.Ru«рассказал Виталий Данилкин, CPO чата с Алисой.

По его словам, давать задания и задавать вопросы умным чат-ботам можно точно так же, как и живым людям. Однако при всей своей «человечности» нейросеть чаще всего представляет собой большую языковую модель, поэтому не все, что работает в общении с людьми, будет работать в общении с ИИ.

«Например, это относится к словам вежливости. Конечно, можно здороваться с нейросетью в чате, писать просьбы, используя «пожалуйста» и благодарить ее за ответы. Сами же нейросетевые модели по умолчанию всегда будут отвечать вежливо. При этом некоторые чат-боты могут запомнить стиль общения пользователя в диалоге и будут отвечать ему в таком же тоне. Однако у нейросетей нет сознания или чувств, поэтому если у вас мало времени, можно исключить слова вежливости и писать только свой запрос», — объяснил он.

Ранее сами разработчики отмечали, что для получения более точных и быстрых ответов от нейросети лучше работали «угрозы», а не слова вежливости. Однако сейчас такая особенность ИИ нивелировалась.

«Ругательства и экспрессивная лексика в общении со стороны пользователя могут теперь навредить. Использование ненормативной лексики иногда искажает смысл запроса или направляет модель по ложному пути, так как алгоритм попытается учесть и эту эмоциональную составляющую, что приводит к непредсказуемому и, скорее всего, нерелевантному результату. Поэтому ясная и нейтральная формулировка — самый надежный способ быть понятым. Кроме того, искусственный интеллект все больше впитывает социальный контекст, благодаря чему ругательства пользователя будут просто оставаться без внимания нейронки», — сказал эксперт.

А вот большое количество нейтрального контекста вокруг вашего запроса действительно поможет нейросети отвечать более информативно и точно. Для этого можно подробно описать ситуацию и предпосылки появления запроса. Например: «Я готовлю презентацию для моих коллег по теме нового вида налогообложения, которые плохо разбираются в бухгалтерской терминологии». Это позволит ИИ настроиться на правильный тон и уровень сложности. Также можно попросить чат-бот выступить в конкретной роли: учитель, консультант, эксперт в определенной области, писатель или критик. Например: «Отвечай так, будто ты — HR-специалист с десятилетним опытом работы в индустрии N».

«Как и при обычном диалоге с живым человеком, ответы нейросети можно корректировать и уточнять. Например, после реплики нейросетевой модели можно написать: «Это хорошо, но можешь сделать объяснение еще проще и добавить больше примеров из повседневной жизни?» Такая обратная связь помогает ИИ точнее уловить вашу задачу и со временем лучше адаптироваться под ваш стиль общения», — заявил эксперт.

Главное в диалоге с ИИ — соблюдать баланс: излишняя агрессия не приведет к должному результату, слова вежливости иногда можно опустить. А вот оценка ответа в формате «Это хорошо, однако нужно добавить еще детали:...» поможет нейросети более точно отвечать на запросы, резюмировал он.

Ранее были названы самые популярные нейросети у россиян.