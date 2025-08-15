Россияне стали больше тратить на книги

Россияне стали на 16% больше тратить на книги в 2025 году

Объединенная розничная сеть «Читай-город — Буквоед» проанализировала показатели продаж книг в первом полугодии 2025 года и сравнила их с аналогичным периодом прошлого года. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В первом полугодии 2025 года средний чек на покупку, в которую вошла хотя бы одна книга, составил 1086 рублей. Это на 13% выше, чем показатель аналогичного периода прошлого года.

«Рост среднего чека связан не только с увеличением средней цены книги до 678 рублей, но и с ростом количества книг в чеке. Это говорит о том, что книги стали покупать чаще, несмотря на рост их стоимости», — объяснила Ольга Олюшина, директор по внешним коммуникациям федеральной книжной сети «Читай-город».

Чаще всего покупатели выбирали книги из категории «художественная литература». Ее доля от общих продаж составила 54%. Продажи произведений в категории «нон-фикшн» составили 28%. Детскую литературу приобретали 15% читателей сети, а учебную — 3%.

Еще одна причина роста стоимости проданной книги (+16% к показателю первого полугодия 2024) — увеличение спроса на подарочные издания почти в два раза по сравнению с 2024 годом. В этом году в топ-10 подарочных изданий входят молодежная проза, ностальгические франшизы и эффектно оформленное фэнтези. Самыми популярными подарочными книгами стали «#ЛюбовьНенависть» Анны Джейн, «Думай и богатей» Алекса Хилла и «Смешарики. История культовой Вселенной» Марии Корниловой.

«Рост продаж подарочных изданий можно объяснить общим трендом на визуализацию контента: многие читатели обращают внимание не только на содержание, но и на качественное оформление книги — цветной обрез, эксклюзивные иллюстрации и комментарии, необычный формат самого издания. Кроме того, снова возвращается мода на использование книг в качестве подарка», — рассказала Татьяна Щербина, бренд-директор сети книжных магазинов «Буквоед».

