Россияне рассказали, какие книги перечитывают в тяжелые моменты жизни

Больше половины (55%) опрошенных россиян заявили, что чувствуют спокойствие, когда начинают читать книгу. 38% находятся в мечтательном настроении, 31% испытывают вдохновение, 30% пребывают в задумчивом состоянии, 24% чувствуют себя счастливыми, а скучают или грустят — по 15 % соответственно.

Это показало исследование «Литнет», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Исследование проведено в преддверии Всемирного дня книголюбов, который ежегодно отмечается 9 августа.

89% опрошенных отметили, что в процессе чтения книги их настроение меняется. 35% утверждают, что настроение всегда меняется в лучшую сторону, становится более радостным и спокойным. 65% говорят, что все индивидуально, и их настроение напрямую зависит от книги, которую они взяли в руки.

В топ-5 жанров, которые помогают улучшить настроение, вошли: любовный роман (75%); фэнтези (66%); приключенческий роман (38%); эротика (37%); фантастика (33%).

Любопытно, что в трудные моменты люди в основном предпочитают возвращаться к классическим произведениям и в них искать силы и настроение. В топ-5 таких произведений вошли: «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Алхимик» Пауло Коэльо и «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл. В десятке также оказались «Война и мир» Льва Толстого и «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

60% уверены, что книги оказывают существенный положительный эффект на их эмоциональное состояние и саморазвитие в долгосрочной перспективе. 73% опрошенных согласны с утверждением, что чтение продлевает жизнь.

92% опрошенных людей сказали, что книги помогали им взглянуть на жизненные ситуации с другой стороны. 80% отмечают, что в их жизни были случаи, когда книга помогала справиться с личными переживаниями и проблемами. 63% говорят, что сталкивались со случаями, когда они читали книги, в которых происходили события, схожие с теми, что происходили в их жизни. Рекордные 98% признались, что использовали книги как средство для расслабления и снятия стресса.

Во время личных переживаний 76% опрошенных выбирают книгу для чтения интуитивно, по аннотации. 12% читателей руководствуются рецензиями и обзорами, 3% слушают рекомендации друзей и близких, а 1% делает выбор по совету психолога.

42% респондентов поделились, что иногда, в зависимости от жанра, который они читают в данный момент, книга помогает им лучше спать. 24% утверждают, что книги помогают им лучше засыпать, а 22% уверяют, что книги никак не улучшают их ночной сон, а даже, наоборот, они не могут уснуть, пока не дочитают. При этом 7% сказали, что благодаря постоянному чтению книг они спят спокойнее ночью.

72% опрошенных говорят, что книги могут стать хорошим дополнением к психотерапии, а 16% даже уверены в том, что в некоторых случаях книги могут заменить психотерапевта.

«Из результатов опроса видно, что наибольший эмоциональный отклик у читателей вызывают жанры любовного романа и фэнтези. Популярность любовных романов объясняется тем, что они поднимают близкие аудитории темы — сложности во взаимоотношениях, которые зачастую обыгрываются в комическом ключе. Поэтому, например, популярен поджанр романтической комедии. Фэнтези же привлекает возможностью отвлечься и погрузиться в альтернативную реальность, при этом сохраняя связь с реальными чувствами и переживаниями. На этом фоне продолжают набирать популярность такие сюжетные тропы, как попаданчество и поджанр бытового фэнтези», — прокомментировала Анастасия Тугова, редактор «Литнета».

