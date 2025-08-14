На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бухгалтер из Иркутска «инвестировала» в мошенников 2,3 млн рублей

Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

В Приангарье женщина пыталась заработать в сети и лишилась всех накоплений. Об этом сообщает УМВД Иркутской области.

Как установили сотрудники полиции, потерпевшая нашла в сети объявление о дополнительном заработке и заполнила анкету. С иркутянкой связался неизвестный, представившийся брокером, аферист проинструктировал ее о работе «биржи» и попросил установить «торговое приложение».

Женщина внесла первый депозит в сумме 100 долларов, для увеличения «доходности» злоумышленник заявил о необходимости перечислить сумму больше — 100 тысяч рублей. Поверив в быстрый заработок, женщина четыре раза переводила преступникам деньги, общий ущерб составил 2,3 млн рублей.

До этого жительница Анапы отдала свои деньги мошенникам, поверив в историю с бесплатной услугой. Неизвестные представились сотрудниками службы обслуживания домофонов и рассказали о бесплатной замене ключей. Затем аферисты представлялись сотрудниками ФСБ, Росфинмониторинга и других служб. Мошенники убедили женщину в необходимости продать жилье и автомобиль. В результате женщина лишилась более 6,5 миллиона рублей.

Ранее в Новосибирске 90-летняя пенсионерка отдала мошенникам 1,3 млн рублей.

