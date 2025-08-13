На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске 90-летняя пенсионерка отдала мошенникам 1,3 млн рублей

В Новосибирске осудили курьера мошенников, укравшего у пенсионерки 1,3 млн рублей
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Новосибирске огласили приговор уроженцу Томской области по обвинению в мошенничестве, осужденный курьер похитил у пожилой женщины 1,3 млн рублей. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 90-летняя пенсионерка лишилась всех накоплений в конце марта. Злоумышленники запугали пожилую женщину тем, что она финансирует незаконную деятельность и имеющиеся у нее накопления необходимо «задекларировать».

Поверив аферистам, потерпевшая передала приехавшему несовершеннолетнему курьеру 1,3 млн рублей. В дальнейшем подросток передал полученные деньги 23-летнему уроженцу Томской области, который в последствии был задержан сотрудниками полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы. Личности других участников преступной схемы устанавливаются.

Ранее петербургская пенсионерка отдала мошеннице 4 млн рублей в общественном туалете.

