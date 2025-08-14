На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина не подозревала о беременности и родила в гостиничном номере в отпуске

Daily Mail: не знавшая о своей беременности британка родила во время отпуска
Хелен Грин из Бристоля родила дочь во время отпуска в гостинице в Торонто, находясь на девятом месяце беременности, о которой даже не знала, пишет Daily Mail. Женщина вместе с мужем Майклом и шестилетней дочерью Дарси прилетела в Канаду 21 мая на 10-дневный отпуск.

Хелен рассказала, что ночью проснулась от болей в животе, пошла в ванную и внезапно почувствовала сильные потуги. Через несколько секунд на ее руках оказалась новорожденная девочка. Женщина подняла ребенка на руки, а ее муж, услышав плач, вызвал экстренные службы. На место прибыли пожарные и скорая помощь, которые доставили мать и малышку в больницу Маунт-Синай.

Девочка, получившая имя Оливия в честь одной из медсестер, родилась весом 3,7 кг. Врачи подтвердили, что беременность протекала без симптомов — у Хелен сохранялись регулярные месячные, она продолжала заниматься спортом и носить обычную одежду. Медики назвали это «загадочной беременностью».

Проблемы начались после родов: у Оливии не было документов, и семья не могла покинуть Канаду. Оформление свидетельства о рождении и паспорта заняло более месяца и обошлось в дополнительные £9000 стерлингов, включая медицинские расходы, проживание и транспорт.

Несмотря на стресс, семья сумела насладиться отпуском. По словам Хелен, неожиданное прибавление стало «шоком и радостью», а сама история — «незабываемым семейным приключением».

