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Соцсети удивило, как изменилось лицо женщины во время беременности

OC: изменившаяся внешность китаянки во время беременности удивила людей
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Weibo

Жительница Куньмина Ли Вэй стала популярной в соцсетях после того, как поделилась изменениями в своей внешности, произошедшими у нее во время беременности, пишет Oddity Central.

Сначала беременность принесла Ли заметное улучшение внешнего вида: кожа очистилась, «появилось сияние», а жизненная энергия резко возросла. Врачи объяснили это явление, известное как «радость беременности», которое связано с повышением уровня эстрогена и прогестерона.

Однако к пятому месяцу у китаянки начались более выраженные и неожиданные изменения. Нос женщины увеличился, появились глубокие морщины, на лице образовались пигментные пятна, руки и ноги отекли. Доктора заверили, что такие изменения — естественная часть вынашивания ребенка.

Ли начала корректировать питание, снизила потребление сахара и жиров, а также добавила легкие физические нагрузки, чтобы смягчить симптомы. После родов она столкнулась с выпадением волос и изменением типа кожи с жирной на сухую — все это врачи назвали нормальной реакцией организма на послеродовые изменения.

«Моя беременность была такой тяжелой, но, видя, как растет новая жизнь, я чувствую, что это того стоило», — считает Вэй.

Ранее китаянку заставили смыть макияж после того, как сканер в аэропорту не распознал ее лицо.

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