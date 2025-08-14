На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России введут нормативы для городской доставки дронами товаров

Минтранс России проведет нормирование сферы доставки товаров дронами в городах
true
true
true
close
Shutterstock

Минтранс России собирается разработать нормативы для доставки товаров дронами в городах. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин, выступая на пленарной сессии в рамках форума «Беспилотные системы: технологии будущего», передает ТАСС.

«Мы также понимаем и видим, что очень скоро мы начнем работать над нормированием доставки дронами в городах какой-то продукции. Уже есть эти пилоты в Самарской области. Москва на это смотрит, насколько я знаю, очень активно», — сказал министр.

По его словам, эта работа будет серьезным вызовом с точки зрения баланса интересов, надзоров, регуляторов и, прежде всего, безопасности граждан.

11 августа Никитин заявил, что активное использование беспилотных технологий при доставке тех или иных товаров может начаться через два–три года. Он отметил, уже сейчас дроны применяются в разных сферах.

Чиновник также выразил уверенность, что рано или поздно в России произойдет «взрывной рост» использования беспилотных технологий в сельском хозяйстве.

Ранее эксперт рассказал, сможет ли беспилотная доставка заменить курьеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами