В России введут нормативы для городской доставки дронами товаров

Минтранс России собирается разработать нормативы для доставки товаров дронами в городах. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин, выступая на пленарной сессии в рамках форума «Беспилотные системы: технологии будущего», передает ТАСС.

«Мы также понимаем и видим, что очень скоро мы начнем работать над нормированием доставки дронами в городах какой-то продукции. Уже есть эти пилоты в Самарской области. Москва на это смотрит, насколько я знаю, очень активно», — сказал министр.

По его словам, эта работа будет серьезным вызовом с точки зрения баланса интересов, надзоров, регуляторов и, прежде всего, безопасности граждан.

11 августа Никитин заявил, что активное использование беспилотных технологий при доставке тех или иных товаров может начаться через два–три года. Он отметил, уже сейчас дроны применяются в разных сферах.

Чиновник также выразил уверенность, что рано или поздно в России произойдет «взрывной рост» использования беспилотных технологий в сельском хозяйстве.

