Эксперт рассказал, сможет ли беспилотная доставка заменить курьеров

Такие профессии, как курьеры, находятся в лидерах по уровню зарплат, достигая 155 тысяч рублей в месяц, что сопоставимо с доходами IT-специалистов на начальных и средних позициях. Это связано с высокими требованиями в условиях нехватки кадров и конкуренцией за рабочую силу в данной отрасли, рассказал «Газете.Ru» Андрей Кладов, эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис».

«Тем не менее, с внедрением беспилотных технологий можно ожидать снижения потребности в ручном труде, что потенциально может сказаться на заработных платах курьеров. Однако те, кто сумеет адаптироваться к новым условиям и освоить работу с современными технологиями, включая управление и обслуживание беспилотных систем, могут оказаться в выигрышной позиции. Таким специалистам будут предлагаться высокие зарплаты, возможно, на уровне 150 тысяч рублей в месяц или даже выше, поскольку их навыки будут крайне востребованы в развивающихся экосистемах доставок и маркетплейсов», — считает он.

Таким образом, рынок труда будет претерпевать изменения, и наиболее востребованными станут специалисты, способные эффективно интегрировать инновационные технологии в свои процессы.

«Дроны не смогут полностью заменить курьеров из-за ряда вызовов, с которыми сталкивается их внедрение в доставочные службы. Прежде всего, в городах, представляющих собой густонаселенные участки с переплетенной инфраструктурой, ключевым вопросом остается безопасность воздушного движения. Это требует создания сложной системы мониторинга, которая сможет контролировать полеты дронов и отслеживать различные параметры, такие как цель полета и уровень квалификации пилота», — добавил эксперт.

Кроме того, городская экосистема нуждается в адаптации к полетам дронов, учитывая физические препятствия, такие как провода связи и электрические линии. Решение этих вопросов требует разработки трехмерных моделей для безопасной маршрутизации дронов.

«Также значительное влияние на полеты дронов оказывает погодная обстановка, что может ограничивать их эксплуатационные характеристики и создавать дополнительные сложности. Все эти факторы в совокупности делают невозможным полное замещение курьеров дронами в текущих условиях», — резюмировал Кладов.

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