Россиянин избил собутыльника-неформала и украл у него смартфон

В Воронеже мужчина избил собутыльника-неформала и украл у него смартфон

В Воронеже 49-летний мужчина избил своего 31-летнего собутыльника из-за неформального вида и ограбил его. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около дома №24 по улице Домостроителей. Мужчина распивал спиртные напитки с ранее незнакомым ему местным жителем. В ходе общения между ними возник конфликт из-за неформальной внешности более младшего собутыльника, и второй нанес ему несколько ударов в голову и лицо, после чего забрал смартфон оппонента и скрылся с места происшествия.

Оперативники быстро установили личность нападавшего, им оказался ранее судимый мужчина. На допросе он признал вину, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а похищенный телефон продал случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж с применением насилия. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для фигуранта.

