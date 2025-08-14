На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин избил собутыльника-неформала и украл у него смартфон

В Воронеже мужчина избил собутыльника-неформала и украл у него смартфон
close
Depositphotos

В Воронеже 49-летний мужчина избил своего 31-летнего собутыльника из-за неформального вида и ограбил его. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел около дома №24 по улице Домостроителей. Мужчина распивал спиртные напитки с ранее незнакомым ему местным жителем. В ходе общения между ними возник конфликт из-за неформальной внешности более младшего собутыльника, и второй нанес ему несколько ударов в голову и лицо, после чего забрал смартфон оппонента и скрылся с места происшествия.

Оперативники быстро установили личность нападавшего, им оказался ранее судимый мужчина. На допросе он признал вину, пояснив, что находился в состоянии алкогольного опьянения, а похищенный телефон продал случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ — грабеж с применением насилия. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для фигуранта.

Ранее калининградец впал в кому после того, как его избил пьяный собутыльник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами