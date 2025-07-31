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Калининградец впал в кому после того, как его избил пьяный собутыльник

В Калининграде мужчину задержали за избиение знакомого до комы
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В Калининграде мужчину госпитализировали после конфликта со знакомым. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого. По данным полиции, в этот день мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт, во время которого один из собутыльников избил другого.

После этого оппонент скрылся. Заметившие пострадавшего прохожие вызвали медиков.

«Пациент был госпитализирован в нейрохирургическое отделение в состоянии комы», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. На данный момент он находится под арестом.

До этого в Петербурге мужчина открыл стрельбу во время конфликта в баре. Незнакомые ему мигранты выпивали, но позже поссорились. В конфликт вмешался стрелок, но, так как стороны не желали прекращать конфликт, он схватился за пистолет.

Ранее нарколог рассказал, какая доза алкоголя считается безопасной для здоровья.

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