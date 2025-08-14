На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Урале полуголая женщина легла в фонтан и отказалась уходить

В Екатеринбурге полуголая женщина легла в фонтан и отказалась уходить
true
true
true

В Екатеринбурге местная жительница забралась на конструкции фонтана, станцевала на них, а затем легла и отказалась уходить. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, свидетелями странного перформанса стали посетители Исторического сквера. По словам очевидцев, женщина в нижнем белье забралась в фонтан, энергично двигалась, а затем легла на конструкции и стала перекрикиваться с прохожими.

К фонтану прибыли полицейские и карета скорой помощи. Работники экстренных служб уговаривали женщину покинуть общественное место. В итоге она вылезла из фонтана и ее забрали сотрудники МВД. Потребовалась ли ей медицинская помощь, не уточняется.

Ранее в Петербурге пьяный полуголый мужчина устроил погром в подъезде и угрожал соседям.

