На Урале полуголая женщина легла в фонтан и отказалась уходить

В Екатеринбурге полуголая женщина легла в фонтан и отказалась уходить

В Екатеринбурге местная жительница забралась на конструкции фонтана, станцевала на них, а затем легла и отказалась уходить. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, свидетелями странного перформанса стали посетители Исторического сквера. По словам очевидцев, женщина в нижнем белье забралась в фонтан, энергично двигалась, а затем легла на конструкции и стала перекрикиваться с прохожими.

К фонтану прибыли полицейские и карета скорой помощи. Работники экстренных служб уговаривали женщину покинуть общественное место. В итоге она вылезла из фонтана и ее забрали сотрудники МВД. Потребовалась ли ей медицинская помощь, не уточняется.

