В Петербурге пьяный полуголый мужчина устроил погром в подъезде и угрожал соседям

В Красногвардейском районе наряд Росгвардии задержал дебошира, угрожавшего расправой жильцам дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в многоэтажке на Большеохтинском проспекте. В экстренные службы обратились местные жители, которые рассказали, что в подъезде бродит агрессивный полуголый мужчина.

Дебошир выкрикивал угрозы, колотил по дверям, выдирал наличники и разбил несколько дверных звонков. Прибывший на место наряд Росгвардии задержал злоумышленника. Мужчина доставлен в отдел полиции, причину своего поступка он объяснить не смог.

До этого в Новосибирской области полуголый мужчина громил подъезд. Босой мужчина в одних шортах бродил по подъезду. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Дебошир сначала выломал дверь в общем холле, затем пытался открыть двери лифта и колотил по ним руками. На шум вышел сосед, однако хулиган не прислушался к замечаниям и ворвался в чужую квартиру. Мужчине удалось скрутить и выгнать злоумышленника на улицу, где его задержали сотрудники Росгвардии.

Ранее двое неизвестных разгромили подъезд в Тюмени и повредили двери квартир.