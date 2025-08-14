На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Госдеп США опубликовал отчет о преследованиях журналистов и пытках на Украине
В 2024 году на Украине были зарегистрированы случаи ограничения работы СМИ, незаконных задержаний и пыток граждан. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте Госдепа США.

«Власти иногда инициировали и потворствовали преследованиям журналистов. Поступали сообщения об угрозах нападения на журналистов со стороны чиновников, а также о нападениях на журналистов, освещавших коррупцию», — указано в докладе.

Отмечается, что власти подвергали цензуре контент СМИ, содержащий критику властей или выражавший «пророссийские взгляды». Некоторым журналистам угрожали возбуждением уголовных дел.

Также в отчете упоминаются инцидент с гражданином США Гонсало Лирой и заключение под стражу депутата Евгения Шевченко по делу о госизмене.

Кроме того, известно как минимум о пяти случаях задержания людей, которые отказывались идти на военную службу, ссылаясь на свои убеждения. Каких-либо обвинений в ходе задержаний гражданам не предъявляли.

30 июня Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что распространенная на Украине практика публикации видео с военнопленными противоречит международному гуманитарному праву.

В УВКПЧ также подчеркнули, что распространение личной информации пленных военных может поставить под угрозу их жизнь.

Ранее в Госдуме высказались о пытках российских военных на Украине.

