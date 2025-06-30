Распространенная на Украине практика публикации видео с военнопленными противоречит международному гуманитарному праву. Об этом говорится в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

«УВКПЧ задокументировало многочисленные случаи, когда изображения и видеозаписи пленных военнослужащих, удерживаемых Украиной, были обнародованы и впоследствии публично распространялись в интернете, в том числе украинскими властями, и в СМИ за отчетный период», — говорится в докладе.

В УВКПЧ добавили, что международное гуманитарное право защищает военнопленных от обнародования любых личных данных. В управлении подчеркнули, что подобная информация может поставить под угрозу жизнь пленных военнослужащих.

В конце мая председатель международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев сообщил, что украинских военных обучали пыткам американские специалисты. По его словам, их методы использовались во время истязаний попавших в плен российских военнослужащих.

Ранее военнопленная из Донецка рассказала, как ВСУ пытали ополченцев ДНР и морили их голодом.