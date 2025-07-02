Пытки и публикация видео российских пленных на Украине являются изуверством. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Киевский режим попрал всевозможные моральные принципы и плюнул на международное право и обязательства в части отношения к военнопленным. Это изуверство со стороны преступного режима, захватившего власть в Киеве, не должно остаться безнаказанным», — сказал парламентарий.

Шеремет добавил, что Украина пытками и публикацией видео с российскими военными пытается запугать граждан РФ. Однако, по словам депутата, подобные действия только сильнее сплотят россиян.

30 июня Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что распространенная на Украине практика публикации видео с военнопленными противоречит международному гуманитарному праву. В УВКПЧ подчеркнули, что распространение личной информации пленных военных может поставить под угрозу их жизнь.

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