Друг пропавшей в Сочи девушки раскрыл странные подробности ее исчезновения

JulyNov/Shutterstock/FOTODOM

Друг исчезнувшей в Сочи девушки рассказал странные подробности того дня, когда она пропала. Его слова приводит aif.ru.

17-летняя студентка из Тамбова пропала на краснодарском курорте летом 2021 года, но недавно глава СК РФ потребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после ее пропажи.

Как полагают близкие, она может быть жива, а исчезновение может носить криминальный характер.

Как рассказал ее друг по имени Данил, подруга познакомилась с молодым человеком по имени Александр сразу после приезда. В день исчезновения пропавшая пошла купаться с новым знакомым, затем они отправились в душ, но назад вернулся только Александр.

«Саша в тот момент выглядел странным и слишком расслабленным, он вел себя так, словно ничего не произошло», – сообщается в публикации.

Позже видео показали матери девушки. По словам Данила, несмотря на большое количество камер, в какой-то момент начинается слепая зона.

Он также добавил, что считает странной версию, по которой его подруга после душа пошла в бар. Свое недоверие к такой теории он объясняет тем, что ее вещи, телефон и большая часть одежды остались на берегу.

Ранее в Якутии супруги и двое детей пропали по пути к реке, где их ждал знакомый.

