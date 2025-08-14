На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Якутии супруги и двое детей пропали по пути к реке, где их ждал знакомый

В Якутии ищут семью, пропавшую по пути к знакомому
Shutterstock

Спасатели Якутии ищут семью из четырех человек. Об этом сообщает Служба спасения Якутии.

Супруги с детьми 2012 и 2019 года рождения отправились в сторону села Сегян-Кюэль, к реке Нера, где их должен был встретить знакомый.

«Мужчина ждал их 12 августа в условленном месте, но не дождался», – сообщается в публикации.

Поняв, что семья долгое время не появляется, поэтому обратился в ответственные службы.

По данным местных изданий, по пути семья могла испытывать проблемы с движением, так как из-за длительных дождей уровень воды в реках поднялся.

На данный момент инцидент находится на контроле у службы спасения. Специалисты патрулируют маршрут и проверяют некоторые участки рек. В поисках также помогают местные жители, а также техника и лодки, которые помогают осматривать затопленные территории.

Спасатели напомнили, что нельзя выезжать в отдаленные районы, если при себе нет средств связи.

Ранее во время поисков рыбаков на Байкале спасателям препятствовали медведи.

