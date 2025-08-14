Россиянам рассказали о том, кто имеет право на льготы по земельному налогу

В России есть несколько категорий граждан, которые имеют право на послабления по уплате земельного налога. Об этом в беседе с RT напомнил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

«В первую очередь это федеральные льготники: Герои России и СССР, инвалиды I и II групп, ветераны боевых действий, ликвидаторы аварий на атомных объектах, а также пенсионеры и многодетные семьи», — поделился парламентарий.

Также Чаплин отметил, что льготы могут предоставлять и региональные власти. Так, политик обратил внимание, что в некоторых районах Московской области пенсионеры освобождены от уплаты этого налога, а многодетные семьи могут получить существенные скидки.

Чтобы оформить льготу, уточнил депутат, необходимо подать заявление в налоговую инспекцию, приложив документы, подтверждающие право на льготу.

«Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ или непосредственно в отделении ФНС», — подытожил Чаплин.

