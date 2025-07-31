Российским пенсионерам-дачникам рассказали о главных льготах

В России для пенсионеров, владеющих дачными участками, предусмотрен ряд льготных послаблений, в первую очередь – налоговых. Так, они могут не платить налог на участок в случае, если его площадь не более шести соток, причем действует это правило во всех регионах, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

В случае, если участок пенсионера имеет площадь более шести соток, то налог он уплачивает лишь на эту превышающую часть. Кроме того, множество льгот предусматривают местные власти на муниципальном уровне, отметил парламентарий.

«В некоторых регионах, например, для ветеранов или почетных граждан действует полное освобождение от земельного налога — независимо от площади участка, — привел пример Чаплин. — Уточнить информацию можно в местной налоговой инспекции или через личный кабинет налогоплательщика».

Кроме того, пенсионеры-дачники имеют право на льготы при уплате налога на имущество – они освобождаются от налога за один объект каждого вида. К примеру, это могут быть дом, гараж, баня, хозпостройка площадью до 50 квадратных метров.

Чтобы получить льготы, нужно обратиться в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением всего один раз, отметил депутат. К слову, если пенсионер владеет несколькими участками, то послабления применяются лишь к одному из них – он может сам выбрать, к какому именно.

Распространяются перечисленные льготы и на предпенсионеров – женщин в возрасте от 55 лет и мужчин от 60 лет, заключил Чаплин.

До этого эксперт РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева рассказала о других льготах для российских пенсионеров. В частности, к ним относятся компенсация проезда к месту отдыха для северных пенсионеров (раз в два года), возмещение расходов на капремонт (50 % для лиц старше 70 лет, 100 % — после 80 лет), льготы для одиноких пенсионеров или проживающих с нетрудоспособными родственниками.

Ранее выяснилось, что пенсионеры в России перерабатывают по пять лет.