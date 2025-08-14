На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция оцепила популярный пляж из-за «тела», которое оказалось скомканным одеялом

В США полиция оцепила пляж из-за скомканного одеяла, похожего на тело человека
WCVB Channel 5 Boston

В США полицейские оцепили популярный пляж из-за «тела», которое оказалось скомканным одеялом. Об этом пишет New York Post (NYP).

Полиция штата Массачусетс утром в среду, 13 августа, оцепила часть популярного пляжа Ревир-Бичк северо-западу от Бостона после сообщения об обнаружении тела.

Несколько офицеров оградили участок пляжа желтой лентой, после чего один из них зашел в воду. В итоге он обнаружил свернутое одеяло, которое издалека напоминало тело.

Пока неясно, как оно оказалось в воде. Все дальнейшие вопросы полиция перенаправила в окружную прокуратуру Массачусетса.

Ранее американские спасатели несколько часов пытались достать из воды секс-куклу.

