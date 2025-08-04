На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спасатели несколько часов пытались достать из воды секс-куклу

Полиция США нашла в реке гигантскую куклу, которую приняли за тело человека
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В США спасатели искали тело человека в реке, но нашли большую силиконовую куклу. Об этом сообщает East Idaho News.

На прошлой неделе в полицию округа Карибу, штат Айдахо, поступило сообщение о человеческом теле, якобы найденном в реке Блэкфут, примерно в 25 км от города Сода-Спрингс.

Полиция использовала дроны для поиска и потратила на это три часа. Группа спасателей вошла в воду и вытащила «тело». Оказалось, что это груда силиконового материала — кукла в натуральную величину, которая, видимо, долгое время находилась в воде.

Владелец куклы пока не установлен. Шериф отметил, что если выяснится, кто ее бросил, человеку грозит штраф за загрязнение окружающей среды. Он также отметил, что, хотя на поиск потратили много времени и ресурсов, лучше тщательно проверить каждый сигнал, чем пренебречь им и пропустить реальный инцидент.

Ранее на Байкале сапбордист пытался догнать уплывший матрас и оказался в 2 км от берега.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами