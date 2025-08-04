Спасатели несколько часов пытались достать из воды секс-куклу

В США спасатели искали тело человека в реке, но нашли большую силиконовую куклу. Об этом сообщает East Idaho News.

На прошлой неделе в полицию округа Карибу, штат Айдахо, поступило сообщение о человеческом теле, якобы найденном в реке Блэкфут, примерно в 25 км от города Сода-Спрингс.

Полиция использовала дроны для поиска и потратила на это три часа. Группа спасателей вошла в воду и вытащила «тело». Оказалось, что это груда силиконового материала — кукла в натуральную величину, которая, видимо, долгое время находилась в воде.

Владелец куклы пока не установлен. Шериф отметил, что если выяснится, кто ее бросил, человеку грозит штраф за загрязнение окружающей среды. Он также отметил, что, хотя на поиск потратили много времени и ресурсов, лучше тщательно проверить каждый сигнал, чем пренебречь им и пропустить реальный инцидент.

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