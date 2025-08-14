Губернатор Владимирской области показал кадры извержения вулкана на Камчатке

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал видео, на котором запечатлено извержение вулкана Карымский в Камчатском крае. Запись появилась в его Telegram-канале.

В подписи к ролику отмечается, что в настоящее время Авдеев вместе с семьей находится в отпуске на Камчатке.

«И вот такое чудо природы повезло увидеть: в 9:31 по дальневосточному времени началось извержение вулкана Карымский. Он выбросил столб пепла на высоту два–три километра», — написал глава Владимирской области.

Также он воспользовался возможностью и поздравил жителей Владимирской области с 81-й годовщиной образования региона. Авдеев пожелал гражданам исполнения мечт и пообещал, что «общие большие планы» обязательно будут осуществляться.

14 августа Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 8,5 км. Как рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН, шлейф пепла протянулся на 95 км на восток от вулкана. На этом фоне авиационный код опасности был повышен до максимального уровня — «красного».

Ранее в американском штате Аляска отменили пять авиарейсов из-за облака вулканического пепла из РФ.