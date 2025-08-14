На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Владимирской области показал кадры извержения вулкана на Камчатке

Глава Владимирской области Авдеев снял на видео извержение вулкана на Камчатке
true
true
true

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев опубликовал видео, на котором запечатлено извержение вулкана Карымский в Камчатском крае. Запись появилась в его Telegram-канале.

В подписи к ролику отмечается, что в настоящее время Авдеев вместе с семьей находится в отпуске на Камчатке.

«И вот такое чудо природы повезло увидеть: в 9:31 по дальневосточному времени началось извержение вулкана Карымский. Он выбросил столб пепла на высоту два–три километра», — написал глава Владимирской области.

Также он воспользовался возможностью и поздравил жителей Владимирской области с 81-й годовщиной образования региона. Авдеев пожелал гражданам исполнения мечт и пообещал, что «общие большие планы» обязательно будут осуществляться.

14 августа Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 8,5 км. Как рассказали в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН, шлейф пепла протянулся на 95 км на восток от вулкана. На этом фоне авиационный код опасности был повышен до максимального уровня — «красного».

Ранее в американском штате Аляска отменили пять авиарейсов из-за облака вулканического пепла из РФ.

