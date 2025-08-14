Учитель растлил несколько учениц и получил меньше года тюрьмы

В Сингапуре осудили 33-летнего педагога, который совершал непристойные действия в отношении трех учениц. Об этом сообщает AsiaOne.

С первой девушкой он познакомился, когда работал в средней школе. Они подписались друг на друга в соцсетях, но вскоре 16-летняя пострадавшая перешла в другую школу.

Спустя время он стал интересоваться тем, как у нее дела в новой школе. В течение месяца он отправлял непристойные сообщения, например, с просьбой «пофантазировать» о нем или предложением встречаться ради соития. При этом под давлением учителя девушка установила функцию удаления чата через время.

Школьница отвергла его предложения, после чего он познакомился со второй пострадавшей. Своей 17-летней ученице он также делал непристойные предложения. Позже девушка также отвергла его.

Последняя пострадавшая, 15-летняя участница школьного совета, пришла к нему на встречу в отель, где он домогался девушку.

«Обвиняемый остановился, поняв, что его действия вызывают у пострадавшей дискомфорт... В конце концов он отвез ее домой на своей машине», – сообщается в публикации.

По данным прокурора, школьница испытывала трудности в отношениях с людьми, и общение с педагогом серьезно повлияло на ее состояние.

Мужчину приговорили к девяти месяцам тюремного заключения.

