В Ленобласти фельдшер отправил ребенку непристойное фото и был задержан спустя пять лет

В Ленобласти мужчину задержали за непристойное фото, отправленное пять лет назад

Медик из Ленобласти стал фигурантом уголовного дела спустя несколько лет после отправки фото несовершеннолетней. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в конце 2019 – начале 2020 года 29-летний молодой человек отправил 12-летней девушке свое фото непристойного характера. Это он сделал со страницы, зарегистрированной не на его имя.

На данный момент мужчина задержан. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.

Известно, что он работает фельдшером в больнице, он получал благодарственное письмо за профессионализм от местных властей.

Помимо этого, в социальных сетях молодой человек позиционирует себя как фотолюбитель и публикует снимки, не связанные тематикой с фигурирующим в уголовном деле.

