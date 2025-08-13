На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ленобласти фельдшер отправил ребенку непристойное фото и был задержан спустя пять лет

В Ленобласти мужчину задержали за непристойное фото, отправленное пять лет назад
DimaBerlin/Shutterstock/FOTODOM

Медик из Ленобласти стал фигурантом уголовного дела спустя несколько лет после отправки фото несовершеннолетней. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в конце 2019 – начале 2020 года 29-летний молодой человек отправил 12-летней девушке свое фото непристойного характера. Это он сделал со страницы, зарегистрированной не на его имя.

На данный момент мужчина задержан. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях.

Известно, что он работает фельдшером в больнице, он получал благодарственное письмо за профессионализм от местных властей.

Помимо этого, в социальных сетях молодой человек позиционирует себя как фотолюбитель и публикует снимки, не связанные тематикой с фигурирующим в уголовном деле.

До этого в США учительница отправляла ребенку фото непристойного характера, давала ему деньги и изнасиловала его, но спустя время обвинила в домогательствах.

Ранее петербуржец развращал в гараже детей и получил 17,5 года колонии.

