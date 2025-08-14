Россияне вышли на улицы города на Урале с требованием отдать им тело бойца СВО

Жители города на Урале потребовали отдать им тело участника СВО для похорон

Десятки жителей города Березовский в Свердловской области вышли на улицы с требованием отдать им тело участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило издание «Екатеринбург онлайн».

По информации журналистов, россияне собрались возле Вечного огня. В руках они держали плакаты с надписями «Верни брата домой» и «Верни дядю».

В материале отмечается, что спор возник между родственниками не вернувшегося с фронта бойца и его женой. Сестра и другие члены семьи военнослужащего считают, что его надо похоронить в Березовском. Вдова солдата, в свою очередь, хочет похоронить мужа в Краснодарском крае.

Как рассказала сестра участника СВО, она не претендует на выплаты за гибель брата. Женщина пояснила, что ее желание похоронить бойца в родном городе обусловлено практическими соображениями.

«Она (супруга военнослужащего — «Газета.Ru») потом выйдет замуж, переедет, а кто будет ухаживать за могилой?» — задалась вопросом жительница Березовского.

Женщина вместе с родственниками вышла к Вечному огню, чтобы продемонстрировать, как много людей хотят проститься с солдатом.

В настоящее время тело мужчины находится в специализированном центре. Работающий в Березовском военный комиссар направил туда письмо, попросив приостановить выдачу тела.

Ранее в Пермском крае похоронили участника СВО, погибшего два года назад.