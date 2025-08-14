На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне вышли на улицы города на Урале с требованием отдать им тело бойца СВО

Жители города на Урале потребовали отдать им тело участника СВО для похорон
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Десятки жителей города Березовский в Свердловской области вышли на улицы с требованием отдать им тело участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило издание «Екатеринбург онлайн».

По информации журналистов, россияне собрались возле Вечного огня. В руках они держали плакаты с надписями «Верни брата домой» и «Верни дядю».

В материале отмечается, что спор возник между родственниками не вернувшегося с фронта бойца и его женой. Сестра и другие члены семьи военнослужащего считают, что его надо похоронить в Березовском. Вдова солдата, в свою очередь, хочет похоронить мужа в Краснодарском крае.

Как рассказала сестра участника СВО, она не претендует на выплаты за гибель брата. Женщина пояснила, что ее желание похоронить бойца в родном городе обусловлено практическими соображениями.

«Она (супруга военнослужащего — «Газета.Ru») потом выйдет замуж, переедет, а кто будет ухаживать за могилой?» — задалась вопросом жительница Березовского.

Женщина вместе с родственниками вышла к Вечному огню, чтобы продемонстрировать, как много людей хотят проститься с солдатом.

В настоящее время тело мужчины находится в специализированном центре. Работающий в Березовском военный комиссар направил туда письмо, попросив приостановить выдачу тела.

Ранее в Пермском крае похоронили участника СВО, погибшего два года назад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами