В России офицера СВО похоронили через два года после смерти

В Пермском крае похоронили лейтенанта Савинова, погибшего на СВО два года назад

В Пермском крае участника специальной военной операции (СВО) на Украине, старшего лейтенанта Раниса Савинова похоронили спустя почти два года после гибели. Об этом сообщает телекомпания Vetta.

Отмечается, что военный находился в зоне СВО с 26 сентября 2022 года, где командовал взводом связи. Офицера не стало 21 августа 2023 года в возрасте 50 лет. Его похоронили 8 апреля 2025 года рядом с родителями в родном селе Аклуши.

С чем связана такая задержка с похоронами, не уточняется. По одной из версий, из-за полученных увечий офицера долго не могли опознать. В таких случаях проводится генетическая экспертиза.

До этого в Краснодаре разрыли могилу участника СВО спустя год с момента похорон. Старшего лейтенанта Александра Ерина не стало 18 июля 2023 года. Его похоронили в Краснодаре, где офицер проходил реабилитацию. Однако спустя ровно год было решено перезахоронить его в родном городе в Первомайске. Похороны там прошли с воинскими почестями. На траурной церемонии присутствовали представители местной администрации.

Ранее на Урале мать погибшего на СВО скончалась перед похоронами сына.