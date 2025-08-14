В Крыму около входа в парк «Тайган» поставили памятник по мотивам нападения на директора

В парке Тайган появился памятник по мотивам нападения льва на директора

В крымском парке львов «Тайган» поставили памятник по мотивам нападения хищника на директора Олега Зубкова. Об этом пишет издание «Подъем».

«‎Это скульптура по мотивам нападения хищника на руководителя парка Олега Зубкова. Он сказал изданию «Подъем», что памятник «друзья из Питера привезли». Зубков не ответил, понравился ли подарок и не считает ли его слишком пафосным», — говорится в посте.

По словам Зубкова, главное, что скульптура нравится посетителям. Руководитель парка добавил, что еще восстанавливается после случившегося.

Нападение произошло 22 июня — по данным СК, хищник нанес Зубкову серьезные травмы. Его сначала прооперировали в Крыму, затем перевезли в больницу Краснодара. Позже в парке уточнили, что причиной нападения стал громкий хлопок двери, который напугал хищника. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. На его территории живут около 60 львов, в том числе редкие белые особи, а также более 100 тигров и другие животные.

Ранее переживший нападение льва владелец «Тайгана» рассказал, как снова заходил в вольер.