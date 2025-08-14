В Крыму около входа в парк «Тайган» поставили памятник по мотивам нападения на директора

В крымском парке львов «Тайган» поставили памятник по мотивам нападения хищника на директора Олега Зубкова. Об этом пишет издание «Подъем».
«Это скульптура по мотивам нападения хищника на руководителя парка Олега Зубкова. Он сказал изданию «Подъем», что памятник «друзья из Питера привезли». Зубков не ответил, понравился ли подарок и не считает ли его слишком пафосным», — говорится в посте.
По словам Зубкова, главное, что скульптура нравится посетителям. Руководитель парка добавил, что еще восстанавливается после случившегося.
Нападение произошло 22 июня — по данным СК, хищник нанес Зубкову серьезные травмы. Его сначала прооперировали в Крыму, затем перевезли в больницу Краснодара. Позже в парке уточнили, что причиной нападения стал громкий хлопок двери, который напугал хищника. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.
Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. На его территории живут около 60 львов, в том числе редкие белые особи, а также более 100 тигров и другие животные.
Ранее переживший нападение льва владелец «Тайгана» рассказал, как снова заходил в вольер.