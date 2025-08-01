Переживший нападение льва владелец «Тайгана» рассказал, как снова заходил в вольер

Владелец парка львов «Тайган» в Крыму Олег Зубков, который в июне пострадал от нападения одного из хищников, снова заходил в вольер. Мужчина рассказал на видео в своем Telegram-канале, что сделал это вынужденно.

«Мне действительно нужно было экстренно зайти ко львам забрать чей-то упавший телефон. Скажу, что было непросто. Как только восстановится моя шея, мы обязательно поедем собирать мусор, осматривать животных», — сказал он.

Зубков добавил, что после восстановления голоса возобновит поездки в открытую часть парка — зону свободного обитания львов (саванну). На шее у Зубкова можно заметить шрам.

7 июля сообщалось, что Зубков вернулся к работе в парке. После нескольких операций мужчина был выписан из больницы. Сейчас он находится на территории парка и полностью контролирует процессы.

Инцидент с бизнесменом произошел 22 июня — по данным СК, хищник нанес Зубкову серьезные травмы. Его сначала прооперировали в Крыму, затем перевезли в больницу Краснодара. Позже в парке уточнили, что причиной нападения стал громкий хлопок двери. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

Сафари-парк «Тайган» расположен в Белогорском районе Крыма. На его территории живут около 60 львов, в том числе редкие белые особи, а также более 100 тигров и другие животные.

Ранее директор сафари-парка «Тайган» раскрыл судьбу льва, напавшего на него.