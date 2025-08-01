На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Переживший нападение льва владелец «Тайгана» рассказал, как снова заходил в вольер

Директор Тайгана Зубков: нужно было экстренно зайти ко львам
true
true
true
close
Telegram-канал «Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ»

Владелец парка львов «Тайган» в Крыму Олег Зубков, который в июне пострадал от нападения одного из хищников, снова заходил в вольер. Мужчина рассказал на видео в своем Telegram-канале, что сделал это вынужденно.

«Мне действительно нужно было экстренно зайти ко львам забрать чей-то упавший телефон. Скажу, что было непросто. Как только восстановится моя шея, мы обязательно поедем собирать мусор, осматривать животных», — сказал он.

Зубков добавил, что после восстановления голоса возобновит поездки в открытую часть парка — зону свободного обитания львов (саванну). На шее у Зубкова можно заметить шрам.

7 июля сообщалось, что Зубков вернулся к работе в парке. После нескольких операций мужчина был выписан из больницы. Сейчас он находится на территории парка и полностью контролирует процессы.

Инцидент с бизнесменом произошел 22 июня — по данным СК, хищник нанес Зубкову серьезные травмы. Его сначала прооперировали в Крыму, затем перевезли в больницу Краснодара. Позже в парке уточнили, что причиной нападения стал громкий хлопок двери. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил охраны труда.

Сафари-парк «Тайган» расположен в Белогорском районе Крыма. На его территории живут около 60 львов, в том числе редкие белые особи, а также более 100 тигров и другие животные.

Ранее директор сафари-парка «Тайган» раскрыл судьбу льва, напавшего на него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами