На директора крымского сафари-парка «Тайган» напал лев. Олег Зубков в тяжелом состоянии

В Крыму лев напал на директора сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления животных. Он получил тяжелые травмы головы и спины и был доставлен в больницу, где перенес операцию. Сейчас Зубков подключен к аппарату ИВЛ, его состояние оценивается как тяжелое. Следственный комитет начал проверку. Это не первый случай нападения хищников в «Тайгане» — ранее в парке уже фиксировались инциденты с пострадавшими.

Вечером 22 июня в сафари-парке «Тайган» в Белогорском районе Крыма во время кормления животных лев напал на директора учреждения Олега Зубкова. По данным Следственного комитета по республике Крым, мужчина получил множественные травмы, но смог самостоятельно выбраться из загона, после чего потерял сознание.

По словам очевидца происшествия, Зубков получил серьезные повреждения в области головы и спины. «В первые минуты никто даже не понял, что произошло. Кричать начал персонал, чтобы срочно вызвали скорую. Олег Зубков, когда его погрузили в электромобиль, был в сознании, но голова и спина были в крови. Видно было, что он не может двигаться», — рассказал очевидец «Ъ-Кубань».

Коллеги Зубкова доставили его в Белогорскую центральную районную больницу на личном автомобиле, не дожидаясь скорой. Лев разорвал Зубкову трахею, врачи три часа боролись за его жизнь, сообщил главный внештатный торакальный хирург министерства здравоохранения Крыма Андрей Дорошенко:

«У пациента повреждена трахея, лев разорвал клыками. Повреждены мышцы шеи: грудинно-ключично-сосцевидная с обеих сторон с кровотечением активным, оторвалась большая грудная мышца слева. Все это ушито, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии».

Сейчас Зубков на искусственной вентиляции легких. После стабилизации состояния пациента планируется перевод в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко в Симферополе.

Следственные органы начали проверку случившегося на предмет статей 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей») и 143 («Нарушения требований охраны труда, повлекшие по неосторожности смерть человека») УК РФ.

«Тайган» Сафари-парк «Тайган» — крупнейший частный парк хищников в Европе. Он занимает 32 гектара, из которых около 20 отведено под зону свободного выгула львов. По информации администрации, в парке содержатся около 60 львов, в том числе белые особи, более 50 тигров, а также сотни других животных. Помимо сафари-зоны, на территории действует стационарный зоопарк и детский контактный зооуголок.

Не первый случай

Инцидент с Олегом Зубковым — не первый трагический случай в парке. Директор «Тайгана» проходил по множеству дел: почти 600 судебных заседаний, 70 административных и шесть уголовных производств.

Последнее резонансное происшествие случилось в «Тайгане» 16 октября 2024 года: сотрудница парка Леокадия Перевалова погибла во время уборки вольера с тремя львами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть по неосторожности.

«Львы не прощают ошибок». В Крыму хищники загрызли управляющую парка «Тайган» Львы загрызли управляющую крымского парка «Тайган» Леокадию Перевалову. По данным... 17 октября 09:44

В 2020 году Белгородский районный суд Крыма оштрафовал его на 400 тыс. руб. по делу об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Поводом стал случай 2018 года, когда туристку из Кирова Ольгу Соломину укусил лев по кличке Витя во время платной экскурсии. Женщина подошла к хищнику, чтобы сфотографироваться, после чего он укусил ее за руку. Представители парка заявили, что туристка находилась в состоянии алкогольного опьянения и вела себя неосторожно. Сама пострадавшая это опровергла. Зубков вину не признал.

В 2021 году тигр откусил палец ребенку. Мать мальчика утверждала, что они не нарушали правила и находились за ограждением, однако сетка вольера оказалась недостаточной для обеспечения безопасности — хищник смог дотянуться до ребенка. Женщина также сообщила, что в парке не было медицинского персонала, и первую помощь ребенку оказала администратор. Зубков тогда утверждал, что ответственность лежит на матери, которая якобы сама поднесла ребенка к вольеру. Судебное разбирательство завершилось в 2022 году признанием вольеров небезопасными. Зубков был приговорен к двум годам и трем месяцам колонии общего режима, но приговор отменили. В мае 2024 года суд назначил ему год условного срока.