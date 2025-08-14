На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские врачи спасли мужчину с 12-сантиметровым гвоздем в голове

В Нижнем Новгороде врачи спасли пациента с 12-сантиметровым гвоздем в голове
Городская клиническая больница №39 Н.Новгорода/VK

Нейрохирурги городской клинической больницы №39 спасли пациента с гигантским гвоздем в голове. Об этом сообщил главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в июне 2025 года. Гвоздь длиной 12 сантиметров насквозь пробил череп и головной мозг мужчины.

«Операция по извлечению опасного инородного тела длилась более трех часов, ее выполнили заведующий нейрохирургическим отделением № 1 ГКБ №39 Александр Лавренюк и врач-нейрохирург, к.м.н. Павел Смирнов», — уточнил Никонов.

Пациент провел в больнице 53 дня, из них 40 дней — в реанимации в состоянии комы. Медикам удалось выходить мужчину, ему предстоит длительный этап реабилитации.

До этого в Омской области отец случайно пробил голову восьмилетнему сыну диском от болгарки.

Ранее родителям рассказали, как уберечь ребенка от бытовых травм.

