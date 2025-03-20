Отец точил ножи и пробил сыну голову диском от болгарки

В Омской области сельчанин получил 100 часов обязательных работ за причинение тяжкого вреда здоровью восьмилетнего сына. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, в сентябре 2024 года мужчина точил ножи в сарае, рядом играл его восьмилетний сын. В какой-то момент диск болгарки разломился, осколок отлетел и попал в голову мальчику.

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом лобной кости, перелом большого крыла основной кости, ушиб левого глазного яблока, сотрясение головного мозга. Мальчику была оказана своевременная медицинская помощь, его удалось спасти.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, приговором суда отцу школьника назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ.

До этого сообщалось, что самарские медики спасли мужчину с инородным предметом в глазу. Во время работ на приусадебном участке осколок от диска болгарки отлетел пострадавшему в глаз, но к специалистам он обратился только спустя несколько дней. При этом мужчина чувствовал боль и дискомфорт.

Ранее в Петербурге ребенок пришел в клинику на рентген и получил травму головы.