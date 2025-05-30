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Общество
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Родителям рассказали, как уберечь ребенка от бытовых травм

Врач Морозова: маленьких детей нельзя оставлять без присмотра
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Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Больше всего уязвимы перед бытовыми травмами дети в возрасте от одного до трех лет. Об этом в беседе с РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова.

Профилактика бытового травматизма, по ее словам, начинается с оценки квартиры «с высоты роста ребенка». Опасные предметы (ножи, лекарства, бытовая химия) должны быть убраны наверх. В дверцы шкафов специалист посоветовала врезать спецзамки. На окна следует установить блокираторы, ванную комнату оборудовать противоскользящими ковриками и ограничителем температуры воды.

При этом она подчеркнула, что никакие приспособления не заменят бдительности взрослых.

«Помните: большинство травм случаются в тот момент, когда взрослые отвлеклись «всего на минуточку». Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о своей беспечности», — заключила Морозова.

Недавно в Санкт-Петербурге шестимесячный грудной ребенок попал в больницу с травмами после падения с дивана.

Мальчика в тот же день доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Состояние малыша оценивается как тяжелое.

Ранее российский школьник упал на подлокотник дивана и оказался в больнице с непроходимостью кишечника.

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