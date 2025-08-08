На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ТАСС: число пленных ВСУ, желающих остаться в России, увеличивается

ТАСС: растет число пленных ВСУ, желающих получить политическое убежище в РФ
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Число военнослужащих ВСУ в российском плену, отказывающихся от возвращения на Украину и запрашивающих политическое убежище в РФ, продолжает расти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, тенденция фиксируется в ходе опросов военнопленных. При этом отмечается, что часть пленных готова вернуться, несмотря на риск повторной мобилизации.

«В российском плену растет число украинцев, не желающих возвращаться и просящих убежища в России. Это подтверждают, в том числе, беседы с пленными», — отметил источник.

6 августа RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев попросту отказался от тысячи солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), вычеркнув их из списков на обмен. Журналисты допустили, что вместо вычеркнутых из списка военнопленных Украина могла внести в них других людей. Однако причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной. Отмечается, что большинство из них, около 70%, — солдаты, рядовые и матросы.

Ранее Захарова раскритиковала Украину за отказ забирать 1000 пленных солдат ВСУ.

