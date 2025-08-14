Стало известно, как 63-летняя дайверша продержалась сутки в море на Сахалине

Спасенной на Сахалине дайвершей оказалась замдиректора департамента минфина Елена Дорофеева. Она потерялась в море из-за ошибки инструктора, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источников канала, 63-летняя Елена погружалась в Татарский пролив вместе с опытным дайвером Павлом. Во время инструктажа они договорились встретиться на глубине 25 метров, и женщина нырнула, а мужчина понял, что ему не хватает груза.

Оказавшись на глубине, Елена не дождалась инструктора, который в этот момент догружался, и стала подниматься. Но при подъеме ее унесло течением на 500 метров от лодки.

Следующие сутки женщина берегла воздух в баллонах, которые помогали ей держаться на плаву. Ночью она заметила огни поисковиков на берегу, но никак не смогла привлечь их внимание. Утром Елена увидела, что поблизости проходит судно, подобрала палку, натянула на нее оранжевую ласту и начала махать.

Наконец дайвершу заметили и спасли. Специалисты отмечают, что женщина все сделала правильно — не стала поддаваться панике и проявила твердость характера. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее дайвер из Китая выжил после пяти суток в подводной пещере.