На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как 63-летняя дайверша продержалась сутки в море на Сахалине

112: спасенной на Сахалине дайвершей оказалась замдиректора департамента минфина
true
true
true
close
МЧС России

Спасенной на Сахалине дайвершей оказалась замдиректора департамента минфина Елена Дорофеева. Она потерялась в море из-за ошибки инструктора, сообщает Telegram-канал «112».

По данным источников канала, 63-летняя Елена погружалась в Татарский пролив вместе с опытным дайвером Павлом. Во время инструктажа они договорились встретиться на глубине 25 метров, и женщина нырнула, а мужчина понял, что ему не хватает груза.

Оказавшись на глубине, Елена не дождалась инструктора, который в этот момент догружался, и стала подниматься. Но при подъеме ее унесло течением на 500 метров от лодки.

Следующие сутки женщина берегла воздух в баллонах, которые помогали ей держаться на плаву. Ночью она заметила огни поисковиков на берегу, но никак не смогла привлечь их внимание. Утром Елена увидела, что поблизости проходит судно, подобрала палку, натянула на нее оранжевую ласту и начала махать.

Наконец дайвершу заметили и спасли. Специалисты отмечают, что женщина все сделала правильно — не стала поддаваться панике и проявила твердость характера. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее дайвер из Китая выжил после пяти суток в подводной пещере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами